La protesta dei precari | Assumeteci

La protesta dei precari “Assumeteci” scuote il cuore della giustizia italiana, evidenziando l’urgenza di stabilizzare circa 12.000 lavoratori fondamentali per il funzionamento dell’intero sistema giudiziario. Tra fondi PNRR e contratti temporanei, queste figure rappresentano un pilastro imprescindibile, ma ancora insicuro. Ieri, davanti al Palazzo di Giustizia di Milano, con sindacati uniti, hanno lanciato un messaggio chiaro: è ora di garantire stabilità e dignità a chi lavora ogni giorno per la nostra giustizia.

Sono precari “storici“ o personale assunto con i fondi del Pnrr, che deve ancora essere stabilizzato, risorse indispendabili per far funzionare la macchina della giustizia. Ieri si sono riuniti in presidio con i sindacati Fp-Cgil, UilPa e Usb davanti al Palazzo di giustizia di Milano, per chiedere l’ assunzione di tutti a tempo indeterminato. Una mobilitazione che, a livello nazionale, riguarda circa 12mila persone, impiegate nei vari uffici giudiziari. "Sono lavoratori della giustizia che non hanno giustizia – spiega il segretario generale della Uil Lombardia Enrico Vizza, presente al presidio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La protesta dei precari: "Assumeteci"

