Il campo largo con vista 2027 si sta delineando come un progetto ambizioso e condiviso, volto a rafforzare l’alleanza di centrosinistra in vista delle prossime Comunali. Italia Viva Bologna, con il suo messaggio di dialogo e unità, si propone come ponte tra forze moderate e progressiste, puntando a costruire una candidatura forte e coesa. È il momento di mettere da parte le differenze e lavorare insieme per un futuro più stabile e innovativo.

Campo largo vista 2027. A lanciare il ’sasso’ è stata Italia Viva Bologna che col presidente Marco Mingrone e il suo vice Marco Battiato hanno mandato un messaggio al Pd, "per rinsaldare il legame" in vista "di un’alleanza di centrosinistra" per le prossime Comunali dove il sindaco Matteo Lepore ha alzato la mano per il bis. Da qui, Iv si candida a federare "una tenda riformista" che aggreghi forze moderate e di centro che guardano a sinistra. Il messaggio è stato recepito dal neo segretario del Pd provinciale, Enrico Di Stasi (che sta anche lavorando alla sua segreteria): "Trovo molto positive le parole e le intenzioni di Italia Viva perché vanno nel solco di ciò che dovremmo fare nei prossimi mesi, cioè rinsaldare la coalizione di centrosinistra attorno alla figura del sindaco Lepore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campo largo con vista 2027. Di Stasi (Pd): "Bene Italia Viva. Rafforziamo la nostra coalizione"

