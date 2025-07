Piazza Dante insicurezza e degrado | Sono in arrivo gli street tutor

Piazza Dante, spesso teatro di insicurezza e degrado, si prepara a un cambio di passo con l’arrivo degli street tutor. Questa iniziativa, annunciata dall’assessore alla Sicurezza Massimo Bosi durante il question time, mira a rafforzare la sicurezza urbana e a contrastare il deterioramento della zona. Un intervento concreto che promette di restituire vivacità e tranquillità alla piazza, migliorando la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.

Sicurezza urbana e contrasto del degrado, in arrivo gli street tutor. Ad annunciare il prossimo obiettivo dell’Amministrazione comunale sul tema è stato l’assessore alla Sicurezza, Massimo Bosi, il quale è intervenuto lunedì durante il question time per rispondere all’interrogazione presentata dal consigliere in quota FdI, Andrea Monti. Nella premessa il consigliere Monti ha esplicitato le segnalazioni ricevute "quasi quotidiane da residenti e attività commerciali", legate a fenomeni di ubriachezza e accattonaggio in particolare nella zona di piazza Dante e nel tratto finale di corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it