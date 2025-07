Pupo | Parte da qui il mio tour A settembre la festa al Country

Prepara le valigie e il cuore, perché l’estate si infiamma con il Mengo Music Fest! Dal 8 al 13 luglio al Prato di Arezzo, la musica esploderà con artisti di fama e momenti indimenticabili, tra cui l’attesissimo debutto di Pupo a settembre. La festa promette emozioni, ricordi e nuove scoperte: un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del palco e delle emozioni live. Non resta che lasciarsi coinvolgere!

L’edizione numero 21 del Mengo Music Fest si svolgerà al Prato di Arezzo dall’8 al 13 luglio, sul palco tanti assi della musica e i migliori tour estivi. Aprirà la serata Sfioriamoci in ricordo di Paolo Benvengnù, con tantissimi artisti sul palco. Ci saranno I Benvegnù che con Paolo hanno condiviso palco e studio nella sua carriera solista, Alessandro Fiori, Andrea Franchi, e poi l’attrice Amanda Sandrelli, Andrea Scanzi, Beatrice Antolini, Dente, Ermal Meta, gli ex Scisma, Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, ma anche Irene Grandi, Lamante, Marc (Venus), Marco Olivotto, e poi Marina Rei, Piero Pelù, Tosca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pupo: "Parte da qui il mio tour. A settembre la festa al Country"

"Su di noi", il tour mondiale di Pupo tocca anche Treviso - Su di noi… il tour mondiale di Pupo arriva anche a Treviso, giovedì 24 luglio, per celebrare 50 anni di carriera.

