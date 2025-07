Caldo rischio incendi e siccità | pronti piani anti-rogo e ordinanze per risparmiare acqua

Con l’arrivo delle temperature record, il rischio incendi e la siccità diventano emergenze da affrontare con responsabilità. Il governo ha predisposto piani anti-rogo e ordinanze per risparmiare acqua, strumenti fondamentali per proteggere il nostro patrimonio naturale e garantire la sicurezza di tutti. Scopriamo insieme cosa prevede questa strategia e come possiamo contribuire alla prevenzione in questa estate cruciale.

Con temperature che sfiorano i 40 gradi basta un niente per scatenare un incendio che può trasformare un bosco in una distesa di ceneri: è l'altra faccia dell' allarme caldo, quella che ogni estate vede la Penisola punteggiata di pennacchi di fumo, nelle aree verdi delle città e nella natura che le circonda. Ecco quali sono i dettagli del piano predisposto dal governo per quest'anno.

