Giovani laureati avanti La rettrice | il futuro siete voi

Il futuro è nelle vostre mani, giovani laureati della Liuc: con passione e determinazione siete pronti a tracciare il vostro cammino. La rettrice Anna Gervasoni vi ha incoraggiato a mantenere la rotta e guardare sempre avanti, ricordandovi quanto siano fortunati a poter studiare e crescere. I risultati ottenuti sono solo l'inizio di un percorso ricco di opportunità e successo. Il mondo vi aspetta: avanti così!

"Il futuro siete voi. Mantenete la rotta e guardate sempre avanti". La rettrice della Liuc, Anna Gervasoni, ha incoraggiato così i giovani laureati in festa, nella cerimonia di venerdì. "Siete ragazzi fortunati perché avete avuto la possibilità di studiare – ha proseguito –. E siete stati bravi perché vi siete applicati e avete raggiunto il vostro obiettivo. Non avrete problemi a trovare un lavoro adeguato alle vostre aspettative. I risultati del nostro placement sono tra i migliori in Italia". Nel pubblico i laureati triennali e magistrali. Sul palco chi si è distinto in modo particolare entrando nella Dean’s list dell’Università, titolo che la rettrice ha deciso di attribuire ai laureati magistrali che hanno concluso il percorso accademico con il massimo dei voti e la lode, con una media superiore a 2930. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani laureati, avanti. La rettrice: il futuro siete voi

