Sei appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno una novità? L’ultima notizia ci porta direttamente nel cuore del calciomercato: Tammy Abraham, ex Roma e Milan, sta per approdare al Besiktas in Turchia. Un trasferimento che apre nuovi orizzonti per l’attaccante inglese e per la squadra turca. Restate sintonizzati, perché le sorprese sono appena iniziate.

2025-07-01 14:58:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Tammy Abraham è pronto a diventare un nuovo giocatore del Besiktas. L’attaccante della Roma, reduce da una stagione in prestito al Milan, con cui ha segnato 10 gol, è in viaggio verso la Turchia per completare le formalità burocratiche preludio al suo trasferimento nella Süper Lig. Abraham al Besiktas: prestito oneroso con obbligo di riscatto. La formula dell’operazione: prestito oneroso, per 2 milioni di euro, più un riscatto obbligatorio fissato a 13. Sui social del Beskitas, il ventisettenne centravanti inglese è comparso in un video in cui ha detto: “Ciao aquile nere, sto arrivando per voi”, salutando così i suoi nuovi tifosi direttamente dal volo su cui è a bordo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – l’annuncio social e i dettagli dell’accordo con la Roma

Roma, nuovo allenatore e rinnovo Svilar: doppio annuncio di Ghisolfi - In un importante prepartita, Florent Ghisolfi, Direttore tecnico della Roma, ha rivelato dettagli sul nuovo allenatore e il rinnovo di Svilar.

