Le Dolomiti franano. Bloccata la strada fra San Vito e Cortina.

Le Dolomiti, splendidi custodi di bellezza e avventure, sono state nuovamente teatro di franamenti e blocchi stradali tra San Vito e Cortina. Tra picchi di caldo e improvvisi acquazzoni, le montagne mostrano il loro lato più imprevedibile, rendendo difficile l'accesso alla rinomata Cortina d'Ampezzo. Quando la natura si scatena, bisogna riscoprire la pazienza e la meraviglia di questi paesaggi unici, che continuano a incantare chi li visita e proteggerli.

Picchi di caldo e piogge. E la montagna frana, bloccando l’accesso a Cortina d’Ampezzo dalla pianura. È successo di nuovo tra San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo, fra le Dolomiti del Bellunese. San Vito era stato ricoperto di polvere di roccia dopo una frana della Croda Marcora, la cima che domina il paese. Ieri un acquazzone ha mosso nuovamente la frana che si è abbattuta sulla Statale 51 di Alemagna. In quel momento non transitavano fortunatamente veicoli o persone. La frana ha un fronte di lunghezza di 100 metri ed è alta 4 metri. Dopo che in mattinata si erano svolti accertamenti e perizie per vedere come ripulire la strada, la colata si è nuovamente mossa nel pomeriggio, innescata da un altro forte temporale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net