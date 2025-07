Siria | dopo l’attentato nella chiesa di Damasco l’ombra di nuove fratture nel Paese

Dopo l’attentato che ha sconvolto Damasco, il paese si trova di fronte a nuove e inquietanti fratture. Un gesto crudele che ha colpito non solo la comunità cristiana, già provata dalla lunga guerra, ma anche l’intera stabilità siriana. La domanda che sorge spontanea è: quale sarà il destino di questa terra segnata da cicatrici profonde? La risposta potrebbe influenzare il futuro di tutta la regione.

Un'esplosione, venticinque morti, decine di feriti. L'attentato suicida del 22 giugno alla chiesa greco-ortodossa di Mar Elias, nel quartiere damasceno di Dweila, è stato molto più di un attacco terroristico. È stato un messaggio. Diretto non solo alla comunità cristiana – già ridotta a poche centinaia di migliaia di persone dopo più di un decennio di guerra – ma anche al governo islamista di Damasco e ai suoi tentativi di normalizzazione attraverso i colloqui con le forze curdo-arabe della Siria nordorientale. La violenza è piombata nel cuore della capitale in un momento di apparente stabilità.

In Siria si è aperta una ferita profonda, dopo che 25 persone sono state uccise nell'attentato di domenica nella chiesa di Mar Elias, a Damasco. Ieri, durante i funerali collettivi, il Patriarca greco-ortodosso di Antiochia, principale leader cristiano, h

Il prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, cardinale Claudio Gugerotti, esprime la vicinanza della Chiesa ai fedeli greco-ortodossi colpiti domenica scorsa, a Damasco, in Siria, dall'attentato nella chiesa di Mar Elias: "Non c'è più il lusso di potersi distingu

