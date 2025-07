Ghisalba non solo multe | in un anno oltre 700 pratiche gestite dalla polizia locale

Ghisalba non si limita a multe e sanzioni: oltre 700 pratiche gestite dalla polizia locale in un solo anno testimoniano un impegno molto più ampio. L’attività dei nostri agenti va ben oltre le contravvenzioni, includendo interventi di sicurezza, tutela del territorio e servizi alla comunità. Lo conferma l’assessore Massimo Pizzetti, che difende con fermezza il lavoro svolto. A chi solleva obiezioni circa l’attività della polizia locale, rispondiamo con i fatti e l’impegno quotidiano per la sicurezza di tutti.

Ghisalba. Non solo contravvenzioni. Sul territorio, l'attività della polizia locale va ben oltre i verbali al Codice della Strada. Lo certificano i numeri diffusi dal Comune e difesi a spada tratta dall'assessore alla Sicurezza Massimo Pizzetti, dopo alcune critiche sollevate da cittadini in merito al recente report sulle sanzioni relative allo scorso anno. "A chi solleva obiezioni circa l'attività della polizia locale che viene vista soltanto come il settore deputato ad erogare contravvenzioni – chiarisce Pizzetti – è bene ricordare che, tra i loro compiti vi è, anche, un'imponente attività amministrativa: rilascio e rinnovi autorizzazioni pubblicitarie, autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico, rilascio pass per disabili, pratiche di cessione di fabbricato, accertamenti anagrafici per iscrizioni o cambio residenze e controlli per avvio pratiche di irreperibilità, comunicazioni ospitalità e relativo controllo, verbali rinvenimento veicoli rubati, denunce di smarrimento documenti, gestione ricorsi per sanzioni al Codice della Strada, accertamenti delegati da altri enti nonché notifiche di polizia giudiziaria e molto altro ancora.

