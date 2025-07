orti sociali da vivere arriva la rootfest

Preparati a vivere un’esperienza unica con ROOTfest, la grande festa degli orti sociali toscani! Il 5 luglio, l’area di Sant’Andrea a San Giovanni si trasformerà nel cuore pulsante di incontri, workshop e celebrazioni dedicati alla natura, alla sostenibilità e alla comunità. Promossa dalla Rete Organizzata Orti Toscani, questa giornata coinvolgente riunirà ortisti, cittadini e associazioni provenienti da tutta la regione. Un appuntamento da non perdere per chi ama prendersi cura della terra...

SAN GIOVANNI Si chiama "ROOTfest", ed è la grande festa degli orti sociali della Toscana. Si terrà il 5 luglio prossimo, per tutto il giorno, a San Giovanni, nell’area di Sant’Andrea. L’evento è promosso dalla Rete Organizzata Orti Toscani, insieme all’associazione OrtoXOrto e con il patrocinio del Comune. Prevista la presenza di ortisti, associazioni e cittadini provenienti da tutta la regione. Un’intera giornata dedicata a incontri, laboratori, attività per tutte le età, stand tematici e momenti di riflessione condivisa: un’occasione per celebrare il lavoro quotidiano che, con cura e passione, coltiva non solo cibo, ma anche comunità, conoscenza e coesione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it