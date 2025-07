Crollo dell’insegna Generali Tetto della torre sequestrato Droni a caccia di indizi

Il crollo dell'insegna Generali sulla Torre Hadid di CityLife ha suscitato grande scalpore e preoccupazione. La prima relazione dei vigili del fuoco, arricchita da immagini e video realizzati con droni, fornisce dettagli fondamentali sull'accaduto. Ora, le indagini si concentrano sull'ipotesi di crollo colposo, mentre si cercano risposte alle cause di questa potenziale tragedia annunciata.

e Nicola Palma La prima relazione dei vigili del fuoco sul collasso dell’insegna Generali, corredata da fotografie e video realizzati anche con i droni, è arrivata ieri pomeriggio sul tavolo delle pm Francesca Celle e Maura Ripamonti. E il report sul cedimento del maxi collage di pannelli, andato in scena all’alba di martedì in cima alla Torre Hadid di CityLife, ha dato il via al fascicolo aperto dalla Procura con l’ipotesi di crollo colposo. CF5>Il tetto dell’edificio di 44 piani, di cui i primi 39 con uffici e gli ultimi destinati proprio a ospitare la base della struttura che regge i mega cartelli, è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti per effettuare tutti i rilievi necessari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net