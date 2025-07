Mia madre è una supereroina | la dedica dell’imprenditore Gianluca Iannotta a Olga Truocchio commuove i social

In un mondo spesso frenetico, poche parole riescono a toccare il cuore come quella di Gianluca Iannotta, che nel giorno del compleanno di sua madre Olga Truocchio ha condiviso un messaggio profondamente emozionante. La dedizione di un figlio e l’ammirazione per una donna che è molto più di una madre: una vera supereroina travestita da donna. Un gesto che ha conquistato social e cuore di chi legge, ricordandoci il valore inestimabile del legame materno.

Nel giorno del compleanno di sua madre, l'imprenditore campano Gianluca Iannotta ha scelto di condividere sui social un messaggio che è diventato in poche ore un piccolo caso virale: una lettera d'amore e di gratitudine verso Olga Truocchio, definita non solo madre, ma "supereroina travestita da donna". "È una regina senza corona che regala amore anche a chi non lo merita", scrive Iannotta, raccontando con parole semplici ma potenti il legame profondo con la donna che l'ha cresciuto. "Ha affrontato la vita a testa alta, senza mai chiedere nulla in cambio. È il motivo per cui non ho mai mollato".

