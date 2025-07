L’hub di viale Piombino | Qui siamo sulla Luna Vorremmo più servizi

L’apertura del nuovo parcheggio di viale Piombino ha rivoluzionato il modo di gestire i pullman turistici, suscitando reazioni contrastanti tra gli autisti. Dopo il primo impatto di smarrimento e qualche ritardo causato dai lavori in corso, i conducenti stanno adattandosi a questa novità, che mira a migliorare la viabilità e l’esperienza dei visitatori. Ma come si sta evolvendo questa transizione? Scopriamolo insieme.

Qual è stato il primo impatto per gli autisti, quello del nuovo parcheggio dei pullman turistici di viale Piombino? Da ieri i conducenti, dopo aver scaricato i visitatori nel nuovo punto di discesa di piazzale Vittorio Veneto, devono portare i torpedoni nell'apposito posteggio all'uscita della Fi-Pi-Li, e da lì ripartire per tornare a caricarli. Ma, complice il traffico paralizzato causa lavori su Ponte all'Indiano che ha spinto tanti automobilisti a scegliere ponte alla Vittoria bloccando l'Ovest della città, la giornata non si è rivelata la più azzeccata per inaugurare il sistema. I bus si sono trovati fermi in coda insieme alle auto.