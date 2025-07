abusi dal badante in un garage la 13enne conferma le accuse

Una drammatica vicenda scuote la comunità di Macerata: una 13enne ha confermato in tribunale gli abusi subiti dal badante albanese di 66 anni, accusato di averla molestata e tentato di baciarla. Un episodio che solleva interrogativi e richiama l’attenzione sulla tutela dei minori. La giustizia farà luce su quanto accaduto, ma è fondamentale continuare a vigilare per proteggere i più vulnerabili e prevenire simili tragedie.

Un albanese di 66 anni è accusato di aver palpeggiato le parti intime di una 13enne e di aver provato a baciarla. Ieri in tribunale a Macerata la ragazzina, sentita in forma protetta, ha confermato le accuse. Ma secondo la difesa ci sarebbero ancora degli aspetti da chiarire. L'episodio era avvenuto il 16 dicembre scorso, in un paese dell'entroterra dove il 66enne, residente a Cerreto D'Esi in provincia di Ancona, lavora come assistente a casa di un'anziana. Secondo l'accusa, la ragazzina era arrivata in paese con un familiare, diretta a casa di una amica per fare i compiti. Ma non avrebbe trovato l'abitazione della ragazza e non potendo chiamarla, perché il cellulare era scarico, si sarebbe fermata davanti alla casa dove si trovava il 66enne.