Ventimila farmaci a casa Toccasana per i cittadini

In un mondo che corre veloce, la Croce Rossa Italiana si impegna a portare 20.000 farmaci a domicilio, offrendo un vero toccasana per chi vive momenti di disagio. Con servizi che vanno dall’intervento d’emergenza alla consegna di medicinali, questa iniziativa assume un ruolo cruciale, soprattutto nei mesi estivi caratterizzati da temperature record. I volontari della sezione di...

In soccorso di chi vive un momento di disagio, di chi ha bisogno attraverso servizi che vanno dall’intervento dell’ambulanza, quando c’è un’emergenza, a altre attivita finalizzate all’andare incontro agli altri. Tra questi impegni che l’associazione svolge tutto l’anno e che in estate con le temperature record ricopre un’importanza ancora piĂą rilevante c’è il "Pronto Farmaco". I volontari della sezione della Croce Rossa Italiana, sezione di Viareggio, sono disponibili per la consegna a domicilio di farmaci e altri beni di prima necessitĂ , principalmente per anziani e persone in isolamento o difficoltĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ventimila farmaci a casa. Toccasana per i cittadini

