schianto dopo un sorpasso muore contro un albero

Un tragico incidente sulla provinciale 206 di Garlasco ha tolto la vita a Mario Sgarbi, 77 anni, che, durante un sorpasso, ha perso il controllo del suo scooter Yamaha T-Max e si è schiantato contro un albero. La scena, devastante, ha lasciato tutti senza parole, mentre le indagini degli agenti cercano di chiarire le cause di questa drammatica fatalità. La sicurezza sulle strade rimane una priorità da non sottovalutare.

Stava percorrendo la provinciale 206 in territorio di Garlasco in sella al suo scooter Yamaha T-Max quando ne ha improvvisamente perso il controllo, uscendo di strada e finendo in un fosso in secca. Mario Sgarbi, 77 anni, residente nella vicina Gambolò, è morto ieri pomeriggio poco prime delle 16. Per lui non sono state necessari i soccorsi: il decesso è stato constatato sul posto. Al momento le ipotesi al vaglio degli agenti della polizia locale di Garlasco, intervenuti per i rilievi, sono diverse: da un problema allo scooter, ad una disattenzione ad un malore che potrebbe averlo colto mentre procedeva in strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it