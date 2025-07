Cantiere in via Selice Due mesi di lavori e tanti disagi in vista | Uno sforzo per la città

Si annunciano due mesi di disagi per la viabilità cittadina. Da lunedì 21 luglio a martedì 9 settembre sono infatti in programma lavori di rifacimento completo della pavimentazione stradale in via Selice, cuore della zona industriale imolese, nel tratto compreso tra le vie Romagnoli e Fossetta Selice (entrambe escluse dall’intervento). Dal 10 settembre, compatibilmente con l’avanzamento del cantiere, si prevede la riapertura con senso unico alternato, fino alla conclusione definitiva dei lavori prevista per il 18 settembre. Il costo dell’operazione, che verrà portata avanti da un raggruppamento di imprese guidato dall’imolese Cti in virtù di un accordo quadro sulla manutenzione stradale siglato con Area Blu, è di 550mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere in via Selice. Due mesi di lavori e tanti disagi in vista : "Uno sforzo per la città"

