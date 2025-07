Blackout a Bergamo tra semafori spenti e allarmi impazziti | Problemi dovuti al caldo

Bergamo si sveglia sotto shock: un vasto blackout ha paralizzato la città, con semafori spenti e allarmi impazziti a causa del caldo estremo. Le strade sono un caos, tra sirene che risuonano incessanti e automobilisti disorientati, rischiando incidenti agli incroci. La Polizia locale e i Vigili del fuoco sono mobilitati per gestire l’emergenza. La città sta affrontando una vera e propria prova di resistenza senza precedenti.

Bergamo. Un grosso blackout sta interessando molte zone della città a partire dal pomeriggio di martedì 1 luglio. Per le strade da un lato risuonano impazzite le sirene degli allarmi, dall’altro gli automobilisti segnalano i semafori spenti, con il rischio di potenziali incidenti agli incroci. Alla Polizia locale stanno arrivando molte chiamate, così come ai Vigili del fuoco (c’è chi è rimasto bloccato in ascensore). Problemi si registrano in centro città, ma anche nei quartieri: Borgo Santa Caterina, Loreto, Monterosso, San Tomaso, Sant’Anna e nel borgo storico di Città Alta, con tutto ciò che ne consegue per privati, bar, negozi, strutture ricettive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Blackout a Bergamo, tra semafori spenti e allarmi impazziti: “Problemi dovuti al caldo”

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città.

#Blackout a #Bergamo per un guasto provocato probabilmente dagli elevati consumi causati dal caldo eccessivo. Semafori spenti agli incroci, persone bloccate in ascensore e sirene degli allarmi fuori controllo. Senza elettricità anche il centro di #Firenze

#Blackout a #Bergamo per un guasto provocato probabilmente dagli elevati consumi causati dal caldo eccessivo. Semafori spenti agli incroci, persone bloccate in ascensore e sirene degli allarmi fuori controllo. Senza elettricità anche il centro di #Firenze

