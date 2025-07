Tassa sui rifiuti rincaro del 4,5% Pd | Clara gestione deficitaria

L’aumento del 4,5% sulla tassa dei rifiuti ha acceso un vivace dibattito nel consiglio comunale, svelando tensioni tra le forze politiche e preoccupazioni crescenti tra i cittadini. Mentre l’assise si limita a prendere atto delle decisioni di Atersir, il Pd denuncia la gestione deficitaria di Clara e solleva dubbi sulla sostenibilità di tali rincari. La questione rimane aperta: come affrontare questa sfida per garantire servizi efficienti senza gravare troppo sulle tasche?

Aumenta del 4,5% la tariffa rifiuti e scatta un vivace dibattito in consiglio comunale tra le forze politiche. E’ successo lunedì sera. Per l’assise, di fatto, si è trattato semplicemente di una presa d’atto di quanto già stabilito da Atersir. Ma gli aumenti non vengono ‘digeriti’. Fortemente contrario il Pd che ha evidenziato le preoccupazioni per l’impatto sui cittadini: "La gestione di Clara è deficitaria e decisamente migliorabile – ha incalzato il consigliere del Pd Marcello Ferron –. Dopo il passaggio al ‘porta a porta’ l’azienda è stata ferma. Ci sono stati aumenti e non ci sono stati miglioramenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it