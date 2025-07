Personale e strutture Gida Passaggio congelato

Il passaggio del personale da Gida al Sistema idrico integrato gestito da Publiacqua si era già annunciato come un passo importante verso una gestione più efficiente, ma a oggi tutto si è arenato. Nonostante gli accordi e le aspettative, ieri si è verificato un imprevisto che ha lasciato in sospeso oltre settanta dipendenti, evidenziando le sfide e le tensioni di un processo ormai bloccato. La questione rimane aperta, con ripercussioni che si estendono sull'intero settore.

Il passaggio del personale da Gida al Sistema idrico integrato gestito da Publiacqua sarebbe dovuto avvenire con l’inizio di luglio, stando all’accordo sindacale siglato e il passaggio (un anno fa ormai ) prima delle quote di Confindustria Toscana Nord e Comune di Prato ad Alia Multiutility. In realtà ieri c’è stato un niente di fatto per gli oltre settanta dipendenti di Gida: Publiacqua ha annunciato un ’congelamento’ del passaggio alle organizzazioni sindacali. Il che significa che l’accordo stipulato resta valido, ma che entro 90 giorni (tre mesi) saranno portati a termine tutti gli adempimenti e le verifiche dei cespiti e delle strutture aziendali coinvolte nel trasferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Personale e strutture Gida. Passaggio "congelato"

In questa notizia si parla di: passaggio - gida - personale - strutture

Personale e strutture Gida. Passaggio congelato.

Personale e strutture Gida. Passaggio "congelato" - saranno portati a termine tutti gli adempimenti e le verifiche dei cespiti e delle strutture aziendali ... Riporta lanazione.it

Gida in Publiacqua. Lavoratori e stipendi garantiti dall’accordo - L’accordo sindacale è stato siglato poco prima della fine del mese di maggio e il passaggio (un anno fa ormai ) prima delle quote di Confindustria Toscana Nord e Comune di Prato ad Alia Multiutility, ... Come scrive msn.com