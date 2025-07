Furti per 4 milioni in aeroporto Presa la banda di finti viaggiatori

Una banda di finti viaggiatori ha messo a segno furti per oltre 4 milioni di euro all’aeroporto di Malpensa, smascherata dopo un’indagine complessa della polizia. Dieci persone sono state arrestate in esecuzione di ordinanze emesse dalla Procura di Busto Arsizio, sospettate di far parte di una rete criminale transnazionale. La loro attività avrebbe coinvolto più di 30 furti, lasciando dietro di sé un’impressionante scia di danni e paura tra i viaggiatori.

Al termine di una complessa attività investigativa, la polizia dell’aeroporto di Malpensa ha dato esecuzione a 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere per furto aggravato, continuato e in concorso, emesse dalla Procura di Busto Arsizio, nei confronti di un gruppo di pluripregiudicati di origine algerina, ritenuti appartenenti a un’organizzazione criminale transnazionale: avrebbero commesso oltre 30 furti, per un valore superiore a 4 milioni. Le indagini, avviate nel maggio 2024, hanno consentito di individuarli, l’età tra i 20 e i 35 anni, alcuni in possesso di documenti falsi e irregolari sul territorio nazionale, responsabili di numerosi furti commessi ai danni di passeggeri facoltosi in partenza dallo scalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti per 4 milioni in aeroporto. Presa la banda di finti viaggiatori

