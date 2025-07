Stupro chiesti nove anni Bongiorno contro Grillo jr | Per lui la donna vale zero

Il processo per le accuse di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo ha acceso i riflettori su un grave episodio che scuote l'opinione pubblica. La richiesta di nove anni di carcere da parte del procuratore Gregorio Capasso mette in discussione il valore di ogni donna coinvolta, sottolineando l'importanza di una giustizia che non lasci nulla al caso. "Non è stato un processo facile, ci siamo impegnati senza farci..."

Nove anni di carcere. Questa la richiesta del procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso a carico di Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia, Ciro Grillo (figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle) e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. "Non è stato un processo facile, ci siamo impegnati senza farci travolgere dalle emozioni. Tutti questi ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in una vicenda più grande di loro", le parole mirate di Capasso durante le otto ore di requisitoria: una ricostruzione dettagliata di quella notte alcolica tra il 16 e il 17 luglio, tra i locali e le seduzioni della Costa Smeralda, fino all’arrivo nella villetta della famiglia Grillo dove sarebbero avvenuti gli abusi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stupro, chiesti nove anni. Bongiorno contro Grillo jr: "Per lui la donna vale zero"

