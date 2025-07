emergenza scuola diaz inagibile media e primarie ricollocate

scuola dell’infanzia e primaria saranno ricollocate in strutture temporanee idonee, assicurando continuità educativa e sicurezza per studenti e personale. Questa soluzione rappresenta un passo importante verso il ripristino delle condizioni ottimali di apprendimento, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel mettere al primo posto il benessere della comunità scolastica e il futuro dei nostri giovani.

Emergenza scuola Diaz verso una soluzione: l’amministrazione comunale, in accordo con la dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo, ha comunicato la riorganizzazione per il prossimo anno scolastico, frutto di settimane di valutazioni tecniche e logistiche. La scelta condivisa prevede che la secondaria di primo grado sia temporaneamente trasferita nel plesso di via Roma. Per garantire l’equilibrio complessivo del sistema scolastico, la primaria di Sant’Ilario sarà ospitata nel plesso di Garbatola, mentre la primaria di via Roma sarà riallocata nell’edificio di Sant’Ilario, con una classe intermedia collocata a sua volta nel plesso di via Di Vittorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it