SARAFINE firma con Sony Music France e pubblica Lu rusciu de lu mare | tradizione salentina e musica elettronica si incontrano in un brano potente e suggestivo

Lu rusciu de lu mare prende vita in un'inedita veste elettronica, unendo le radici salentine con sonorità contemporanee. Dopo il trionfo a X Factor Italia 2023 e la firma con Sony Music France, Sarafine si apre a nuove frontiere artistiche con un brano potente e suggestivo. Disponibile dal 4 luglio 2025, "Lu rusciu" è il simbolo di un affascinante viaggio tra tradizione e innovazione, pronti a conquistare il cuore di un pubblico globale.

Disponibile dal 4 luglio 2025, il nuovo singolo di SARAFINE segna una svolta artistica per la cantautrice e produttrice calabrese. Dopo la vittoria a X Factor Italia 2023, l'artista firma con Sony Music France e reinterpreta in chiave elettronica un iconico canto della tradizione popolare salentina, "Lu rusciu de lu mare", in collaborazione con Ciauru, nuovo progetto del producer Simone Privitera. Un viaggio musicale tra passato e futuro. "Lu rusciu de lu mare", che in salentino significa "il rumore del mare", è un brano intriso di radici culturali, che racconta un amore impossibile tra un soldato e una principessa.

SARAFINE firma con Sony Music France e pubblica “Lu rusciu de lu mare”: tradizione salentina e musica elettronica si incontrano in un brano potente e suggestivo.

