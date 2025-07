Parcheggi a pagamento, il Pd attacca Calcinari.

Parcheggi a pagamento nel capoluogo, una questione calda che divide residenti, commercianti e politica. Mentre il sindaco Gionata Calcinari ha convocato un’assemblea pubblica all’auditorium ‘Giusti’ per discutere del nuovo sistema di sanzioni e delle modalità di sosta, il Pd si scaglia contro le decisioni adottate, esprimendo delusione e aspettative disattese. La tensione cresce, e la città attende con interesse le prossime mosse per trovare una soluzione condivisa.

Tiene banco la questione dei nuovi sistemi di sanzioni per la mancata sosta, così’ come disposti dal nuovo codice della strada. Così come aveva annunciato il sindaco, Gionata Calcinari, è stata convocata all’auditorium ‘Giusti’ una assemblea pubblica con residenti e commercianti del capoluogo (unica zona dove insistono i parcheggi a pagamento) per un confronto sul tema parcheggi. Intanto, il Pd, attacca: "Pensavamo e speravamo in un inizio diverso da parte della giunta del sindaco Gionata Calcinari, ma il vizio della destra è sempre quello: al primo problema la colpa è sempre di chi c’era prima, e poco importa se sia l’amministrazione Pignotti o il Commissario Prefettizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it