La madre di Anastasia Trofimova | Disse che i documenti le erano caduti in mare so che è stato Kaufman

Una nuova testimonianza solleva sospetti sulla misteriosa scomparsa di documenti di Anastasia Trofimova, con la madre che accusa Francis Kaufman di averli forse sottratti. In un’intervista esclusiva a "Chi l'ha Visto", emergono dettagli che potrebbero rivoluzionare il caso. Ma cosa c’è dietro questa rivelazione? Continua a leggere per scoprire tutti i particolari di questa intricata vicenda, tra dubbi e sospetti.

Intervistata da Chi l'ha Visto, la madre di Anastasia Trofimova ha raccontato che la figlia le disse di aver perso i documenti in mare. Il forte dubbio è che a sottrarglieli sia stato proprio Francis Kaufman. 🔗 Leggi su Fanpage.it

