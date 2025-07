Aimag il Comitato | | Consultazione farsa vogliamo il referendum

Il comitato ‘Carpi per la giustizia climatica e sociale’ denuncia con fermezza: la consultazione pubblica su Aimag è una farsa, priva di trasparenza e partecipazione reale. Molti cittadini ne erano ignari, e ora chiedono a gran voce che si vada oltre le illusioni e si ascoltino davvero le opinioni popolari attraverso un referendum. È ora di ripristinare la democrazia e rispettare il diritto dei cittadini di decidere sul proprio futuro energetico.

"La consultazione pubblica su Aimag è una farsa: chiediamo il referendum". Il comitato 'Carpi per la giustizia climatica e sociale' interviene sulla consultazione indetta dai comuni soci di Aimag, terminata il 24 giugno e il cui scopo era quello di verificare il consenso dei cittadini sul 'Progetto di rafforzamento della partnership industriale tra Aimag ed Hera. "Molti cittadinie neppure ne erano a conoscenza – affermano -. Noi pur avendo da subito contestato come inadeguata e farsesca la procedura di consultazione, abbiamo inviato nove osservazioni. Riteniamo assolutamente non valida la consultazione, perché tutti sanno che i cittadini di Carpi sono contrari alla cessione di Aimag ad Hera.