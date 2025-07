Frana di Boccassuolo c’è l’emergenza nazionale

La frana di Boccassuolo, scatenata il 14 marzo dal Monte Cantiere, rappresenta una minaccia reale per l’abitato della frazione. In risposta a questa emergenza, il governo ha proclamato lo stato di emergenza nazionale e stanziato 3,8 milioni di euro dal Fondo per le emergenze, destinati ai primi interventi urgenti. Questa decisione segna un passo fondamentale per garantire sicurezza e interventi rapidi. Ora, prosegue il cammino verso la ripresa e la tutela del territorio.

Mentre si continua a fare i conti col movimento della frana staccatasi il 14 marzo dal Monte Cantiere, minacciando l’abitato della frazione di Boccassuolo, per il Comune di Palagano arriva l’approvazione dello stato di emergenza nazionale, che significa anche lo stanziamento di 3,8 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. I fondi consentiranno di far fronte ai primi interventi urgenti e si andranno ad aggiungere ai 600mila euro complessivi già stanziati dalla Regione all’indomani dell’evento per le manutenzioni ordinarie (400mila) e per i due interventi di somma urgenza gestiti dal Comune (120mila più 80mila). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frana di Boccassuolo, c’è l’emergenza nazionale

