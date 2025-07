Il Monza venduto al fondo Usa | Ora servono investimenti Vogliamo tornare in Serie A

il momento, parte integrante della storia del club. Con questa importante svolta, il Monza si prepara a scrivere un nuovo capitolo, puntando a ritornare in Serie A e a conquistare nuovi traguardi sotto una nuova guida. La passione e la determinazione dei suoi tifosi sono più forti che mai: il futuro biancorosso è tutto da costruire.

Dopo settimane di voci, ieri è arrivata l’ufficialità : l’ Ac Monza passa di mano. Il club biancorosso non è più della famiglia Berlusconi. A rilevarlo è il fondo americano Beckett Layne Ventures, che acquisirà l’intero pacchetto azionario in due fasi: 80% subito, il restante 20% entro il luglio 2026. La proprietà Fininvest, che aveva investito 285 milioni per riportare il Monza in serie A, chiude il ciclo incassando 30 milioni e rimanendo, per ora, nel CdA. Ma a Monza, più che la finanza, conta il cuore. E il cuore biancorosso oggi batte tra gratitudine e speranze. Dopo l’amara retrocessione, il territorio si stringe intorno al club con fiducia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it