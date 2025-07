Consumi nasce Unicoop Etruria | Unirsi per essere più competitivi L’impresa cooperativa si evolve

Unicoop Etruria nasce dall’unione di due grandi cooperative, unendo forza e visione per offrire ai propri soci un’esperienza di acquisto innovativa e conveniente. Con oltre 780 mila soci, 5.800 dipendenti e più di 170 punti vendita tra Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo, questa realtà si conferma tra le più grandi d’Italia. Una sfida ambiziosa che mira a rafforzare il ruolo della cooperazione e a garantire un servizio sempre più competitivo e sostenibile.

780 mila soci, 5.800 lavoratori e oltre 170 punti vendita in cinque regioni (Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo): sono i numeri di Unicoop Etruria, cooperativa di consumo tra le più grandi in Italia, nata dalla fusione di Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia. Il percorso di aggregazione tra le due storiche cooperative è stato avviato nel gennaio scorso, dopo le deliberazioni dei rispettivi consigli di amministrazione, e presentato agli organismi di rappresentanza dei soci, al personale direttivo e alle organizzazioni sindacali. Tra febbraio e marzo la fusione è stata al centro delle assemblee dei soci che hanno ratificato la svolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consumi, nasce Unicoop Etruria: "Unirsi per essere più competitivi. L’impresa cooperativa si evolve"

