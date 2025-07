La sinistra è contro Israele ora con Fi lavoro alla pace

Il primogenito di Liliana Segre Alberto Belli Paci denuncia il clima d’odio. "Scelgo un centrodestra liberale per costruire ponti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La sinistra è contro Israele, ora con Fi lavoro alla pace"

In questa notizia si parla di: sinistra - israele - lavoro - pace

La sinistra resta in silenzio sul "bast..." a La Russa. Ma scatena il caos per boicottare Israele - La sinistra rimane silenziosa sul sostegno alla Russia, ma si scatena contro Israele, scatenando insulti e tensioni ai limiti del caos.

Fermare le bombe e la strage degli innocenti, lavorare per un negoziato di Pace e non per il riarmo deve essere il compito della sinistra popolare, pacifista, femminista ed ecologista. L’Europa deve ritrovare la sua voce. Serve politica vera, visione e coraggio. Vai su Facebook

Pace, proposta urgente per un appello; ROMA – Sinistra per Israele a Congresso: Lavoriamo per equilibrio; Due popoli, due Stati - 2° Congresso nazionale di Sinistra per Israele. Intervento di Piero Fassino (1ª giornata).

La confusione della “Sinistra per Israele”: finire la guerra è la pace di Hamas, la reazione proporzionata era replicare il 7 ottobre? - MSN - Manifestare in Israele per “la fine della guerra” è già un mezzo controsenso se si considera che Israele non combatte una guerra che ha cominciato, ma una guerra che ha subìto. Scrive msn.com

La confusione della "Sinistra per Israele": finire la guerra è la pace di Hamas, la reazione proporzionata era replicare il 7 ottobre? - Il Riformista - Manifestare in Israele per “la fine della guerra” è già un mezzo controsenso se si considera che Israele non combatte una guerra che ha cominciato, ma una guerra che ha subìto. Riporta ilriformista.it