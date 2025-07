Gli editori | Una legge per sostenere la stampa di qualità

Gli editori chiedono una legge innovativa, capace di sostenere la stampa di qualità e garantire un’informazione plurale e libera. È arrivato il momento di affrontare le sfide di un settore strategico, fondamentale per la nostra democrazia e il nostro sviluppo civile. Solo con interventi mirati possiamo proteggere quei valori fondamentali che costituiscono il pilastro della libertà di stampa e del pluralismo informativo.

È arrivato il momento di una nuova legge sull’editoria, in grado di affrontare tutti i problemi sul tappeto e di mettere in sicurezza un settore strategico non solo dal punto di vista dell’economia, ma anche per difendere quei valori dell’informazione di qualità e del pluralismo che fanno parte della nostra Costituzione. Valori che sono alla base della vita democratica di un Paese sviluppato. La richiesta è emersa ieri al termine dell’assemblea generale della Fieg, la Federazione Italiana Editori Giornali, un appuntamento importante che è stato anche l’occasione per fare il punto sulla situazione del settore e allargare lo sguardo alla difficile condizione delle nuove generazioni e ai rischi che stanno emergendo quotidianamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli editori: "Una legge per sostenere la stampa di qualità"

In questa notizia si parla di: editori - legge - qualità - sostenere

Di Marco (Pd) sull'Abruzzo al Salone del libro di Torino: "Dalla Regione contributi bassissimi agli editori, serve una nuova legge" - Il consigliere regionale Antonio Di Marco del Partito Democratico esprime preoccupazione per la partecipazione dell'Abruzzo al Salone del Libro di Torino.

RESTO AL SUD La Legge di Bilancio 2021 in merito alla misura di Invitalia Resto al Sud, ha esteso la platea dei beneficiari agli under 56, anche nell’intento di sostenere una delle categorie più in sofferenza del mercato del lavoro post-Covid. Qui la new Vai su Facebook

Gli editori: Una legge per sostenere la stampa di qualità; FIEG chiede una nuova legge per l’editoria per garantire sostenibilità e qualità dell’informazione; Fieg: gettito web tax per sostenere editoria di qualità e nuova legge organica.