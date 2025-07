De Pascale | Difenderemo il festival dai tagli del governo FdI | È finita la pacchia

Michele de Pascale e Gessica Allegni non hanno esitato a denunciare il trattamento ingiusto riservato dal governo FDI a Santarcangelo Festival e ad altre realtà culturali dell’Emilia-Romagna, definendolo una penalizzazione politica. Ora, più che mai, è il momento di unirci e difendere la nostra cultura dai tagli ingiustificati. La battaglia continua: la cultura non si ferma, e noi siamo pronti a lottare fino alla vittoria!

"Il trattamento riservato dal ministero a Santarcangelo festival e ad altre realtà dell’ Emilia-Romagna non è casuale. Siamo stati penalizzati per motivi politici". Non fanno giri di parole Michele de Pascale, presidente della Regione, e Gessica Allegni, assessore regionale alla cultura. Per la Regione, le valutazioni della commissione ministeriale che – rispetto al 2024 – ha drasticamente ridotto i punteggi a Santarcangelo festival e ad altri festival ed enti teatrali, che comporterà un taglio dei fondi del ministero, "sono immotivate.". "C’è la volontà di penalizzare la cultura in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it