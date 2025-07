Strage di Bologna 45 anni dopo Ergastolo a Bellini | è l’atto finale

Dopo 45 anni di sofferenza e incertezza, la giustizia mette finalmente un punto finale sulla strage di Bologna del 1980. Ieri, la Cassazione ha sancito l’ergastolo per Paolo Bellini, simbolo di quella tragica notte. Un verdetto che chiude un doloroso capitolo della memoria italiana, offrendo un senso di giustizia alle vittime e ai loro familiari, e ricordando che la verità non può essere mai dimenticata.

di Chiara Gabrielli Sono passati 45 anni e finalmente sulla strage del 2 agosto 1980 si può scrivere la parola ‘fine’. Almeno dal punto di vista giudiziario. Ieri, i giudici della sesta sezione della Cassazione hanno reso definitiva la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, la Primula Nera reggiana, ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella strage della stazione che provocò 85 morti e oltre 200 feriti. Per lui, ritenuto ‘il quinto uomo’ della strage, "non c’è stato nessun giudice a Berlino", si sono limitati a dire gli avvocati difensori Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage di Bologna, 45 anni dopo. Ergastolo a Bellini: è l’atto finale

In questa notizia si parla di: strage - anni - ergastolo - bellini

Strage di Monreale, fermato un altro ragazzo di 19 anni. Gli accusati salgono a tre - Un altro giovane è stato arrestato in relazione alla strage di Monreale, portando il numero totale degli accusati a tre.

Con una sentenza a suo modo storica i giudici della sesta sezione della Cassazione hanno condannato all’ergastolo in via definitiva l’ex esponente di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini per la strage di Bologna. Ci sono voluti 45 anni, ma oggi è stata scritta Vai su Facebook

Confermato l'ergastolo a Paolo Bellini per concorso nella strage di Bologna, 85 morti e più di 200 feriti. La sentenza arriva a un mese dal 45°anniversario. #1luglio Vai su X

Strage di Bologna, l’ultima sentenza: l’ergastolo per Bellini è definitivo; Strage di Bologna, Cassazione: confermato ergastolo per Bellini; Strage di Bologna, definitivo l'ergastolo per Bellini.

Strage di Bologna, 45 anni dopo. Ergastolo a Bellini: è l’atto finale - Paolo Bolognesi, presidente dei parenti delle vittime: "Confermato il ruolo della P2, è una pronuncia storica". Scrive quotidiano.net

Strage di Bologna, Paolo Bellini condannato all'ergastolo: chi è l'ex di Avanguardia Nazionale, il ruolo e il processo - La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, 72 anni, ex esponente di Avanguardia Nazionale, ritenuto colpevole di concorso nella strage alla ... Segnala msn.com