Demanio via al bando per 4 chioschi | Spazio tutelato al Parco Sempione

Il Comune di Milano apre le porte a nuove opportunità nel cuore della città: quattro chioschi, posizionati strategicamente nel Parco Sempione e altre aree verdi, saranno disponibili in concessione per 12 anni. Questa iniziativa, proposta dall’assessore Emmanuel Conte e approvata dalla Giunta, mira a valorizzare gli spazi pubblici e a offrire servizi innovativi ai cittadini. Il primo chiosco all’interno del Parco...

Il Comune metterà a bando quattro chioschi di sua proprietà, in posizione centrale o all’interno di parchi cittadini. Saranno assegnati in concessione per 12 anni per attività commerciali. Le linee di indirizzo per il bando sono state tracciate in una delibera proposta dall’assessore al Bilancio, Demanio e Piano Straordinario Casa, Emmanuel Conte, e approvata dalla Giunta di Palazzo Marino. Il primo chiosco a bando è all’interno del Parco Sempione, in viale Cervantes 9, è sottoposto a tutela paesaggistica ed è l’unico attualmente occupato da un concessionario in scadenza di contratto. La struttura è di 52 metri quadrati ed è composta da un piano interrato destinato a deposito e da un piano terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Demanio, via al bando per 4 chioschi: "Spazio tutelato al Parco Sempione"

In questa notizia si parla di: bando - demanio - chioschi - parco

