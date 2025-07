Ponte ciclopedonale sul Secchia partono i lavori

Sono finalmente iniziati i lavori per il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Secchia, un’opera che trasformerà la modo di muoversi tra San Giovanni e le aree circostanti. Questa passerella in acciaio Cor-Ten unirà la Ciclovia del Sole, facilitando collegamenti sicuri e sostenibili lungo l’argine sinistro e destro del fiume. Un progetto ambizioso destinato a migliorare la mobilità e valorizzare il territorio, rendendo più accessibili e vivibili le nostre comunità.

Iniziati i lavori per la posa del ponte ciclopedonale sul fiume Secchia, che all’altezza dell’abitato di San Giovanni unirà la Ciclovia del Sole proveniente dal mantovano, percorrendo l’argine sinistro del corso d’acqua, con l’argine destro che scende in direzione di Concordia (via Matteotti) e la Bassa modenese. Si tratta di una passerella in strutture metalliche, interamente in acciaio cor-ten, ad arco centrale sul fiume che avrà una lunghezza di circa 80 metri, mentre la larghezza dell’impalcato sarà complessivamente di 5,20 metri con sezione trasversale simmetrica composta da due corsie laterali, ciclopedonali monodirezionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte ciclopedonale sul Secchia, partono i lavori

