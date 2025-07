Ecco i rinforzi per l’estate | 21 carabinieri fino a settembre

L'estate si fa ancora più sicura sulla riviera grazie all'arrivo di 21 rinforzi tra carabinieri e sottufficiali, pronti a garantire serenità e sicurezza ai visitatori e ai residenti. Ieri, il colonnello Sighinolfi ha incontrato il personale, testimonianza dell'impegno costante delle forze dell'ordine. Con questi nuovi alleati, le spiagge di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Mare e Savignano sono pronte ad accogliere i turisti con maggiore tranquillità.

In riviera arrivano i rinforzi ai carabinieri. Ieri il colonnello Samuele Sighinolfi, comandante provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, ha fatto visita alla compagnia carabinieri di Cesenatico, dove ha incontrato il personale di rinforzo, giunto nei giorni scorsi per dare supporto nella stagione estiva, sui lungomare di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Mare e Savignano. I nuovi arrivi sono 21 carabinieri, dei quali 16 sottufficiali allievi del secondo anno della Scuola Marescialli di Firenze e 5 militari provenienti dai comandi dell’Arma della Legione Emilia Romagna, che saranno al servizio del territorio fino a settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco i rinforzi per l’estate: 21 carabinieri fino a settembre

