Fare impresa nel Sud Italia si può | quando mancano le opportunità le donne le creano

Nel cuore della Calabria, dove le sfide incontrano le opportunità, le donne imprenditrici di GammaDonna dimostrano che fare impresa nel Sud Italia è possibile. Con coraggio, creatività e rete, stanno rigenerando territori, economia e cultura, trasformando sogni in realtà concrete. Un esempio ispirante di come il talento femminile possa aprire nuove strade e riscrivere il futuro del Mezzogiorno.

Viaggio in Calabria con GammaDonna alla scoperta del talento femminile di rigenerare i territori, economicamente e culturalmente. Un gruppo di imprenditrici insegna che fare imprenditoria nel Sud Italia non è un'utopia, ma serve visione e capacità di fare network. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fare impresa nel Sud Italia si può: quando mancano le opportunità, le donne le creano

