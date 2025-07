alex langer profeta inascoltato facitore di pace e di convivenza

Alex Langer, profeta inascoltato di pace e convivenza, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di chi crede in un mondo migliore. Trent'anni fa, il 3 luglio 1995, si tolse la vita a Pian dei Giullari, portando con sé un messaggio di profonda sofferenza e speranza. La sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità umana e sulla forza di lottare per un futuro di solidarietà .

Alex Langer si impiccò a un albero di albicocco trent’anni fa, il 3 luglio 1995, a Pian dei Giullari, sulle colline a ridosso del centro di Firenze, poco lontano da casa. Lasciò un biglietto alla compagna, un altro agli amici piĂą stretti e un terzo – scritto in tedesco, gli altri due in italiano – che non smette di interrogare e tormentare chi gli è stato vicino, e anche chi lo ha seguito da lontano: "I pesi sono diventati davvero insostenibili, non ce la faccio piĂą. Vi prego di perdonarmi tutti, anche per questa mia dipartita. (.) Non siate tristi, continuate in quello che era giusto". Langer aveva 49 anni e una giĂ lunga storia di impegno civile e politico alle spalle: quando scelse di ritirarsi dalla vita, era capogruppo dei Verdi al parlamento europeo e reduce da un lungo, sofferto impegno nel tentativo – fallito – di fermare la guerra civile in Jugoslavia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net