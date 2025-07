Piano operativo | Ora aumenta il rischio idrico

L’approvazione del nuovo Piano operativo comunale ha acceso un dibattito acceso tra le forze politiche e i cittadini di Campi. Il Movimento 5 Stelle sottolinea come questa scelta aumenti il rischio idraulico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del territorio. La questione non è politica, ma riguarda la tutela dei residenti e l’ambiente. È fondamentale analizzare attentamente le implicazioni di questa decisione per garantire un futuro più sicuro e sostenibile.

Ci sono ancora reazioni in merito al Piano operativo comunale, che in occasione dell’ultimo consiglio ha visto l’approvazione delle controdeduzioni alle oltre 400 osservazioni pervenute. "L’attuale amministrazione – dice in una nota il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle -, con il nuovo Piano operativo comunale, contribuisce ad aumentare il rischio idraulico a Campi. Non si tratta di un nostro giudizio politico, ma della conclusione esplicita contenuta nella Valutazione Ambientale Strategica (Vas) redatta dai tecnici regionali, che hanno analizzato nel dettaglio il piano adottato". Per poi aggiungere: "Invece di correggere le criticità rilevate, si è deciso di aumentare del 30% la superficie edificabile, accogliendo osservazioni dettate da logiche esclusivamente politiche e arrivando perfino a cementificare aree che il Piano strutturale prevedeva come verdi: comprendiamo che la città debba crescere, ma la direzione scelta è profondamente sbagliata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano operativo: "Ora aumenta il rischio idrico"

In questa notizia si parla di: piano - operativo - rischio - aumenta

