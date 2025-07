I precari della Giustizia in piazza | Chiediamo la stabilizzazione

I precari della giustizia di Perugia sono scesi in piazza per rivendicare la stabilizzazione, portando alla luce le loro incertezze e il desiderio di un futuro sicuro. Circa un centinaio di lavoratori, rappresentanti un terzo delle figure impiegate nel settore nel territorio umbro, chiedono con forza che il loro impegno non venga lasciato al caso. La loro protesta evidenzia l’urgenza di rivedere le politiche occupazionali nel settore giustizia, affinché il merito e la dignità del lavoro siano finalmente riconosciuti.

PERUGIA Hanno manifestato nel centro di Perugia i lavoratori precari del settore giustizia che ancora non sanno se verranno stabilizzati. Un centinaio nella provincia del capoluogo umbro, cioè circa un terzo del numero complessivo dei dipendenti del Ministero della giustizia operanti in questo territorio, 50 al tribunale e altrettanti alla Corte d’appello. Sono i precari che furono assunti nel 2022 grazie ai fondi del Pnrr, con l’obiettivo di accelerare i tempi della Giustizia, ammodernare il sistema e ridurre il numero di processi arretrati, e che adesso si trovano in un limbo non sapendo ancora se verranno stabilizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I precari della Giustizia in piazza: "Chiediamo la stabilizzazione"

In questa notizia si parla di: giustizia - precari - piazza - chiediamo

Precari del PNRR in presidio ad Avellino: chi lavora per la giustizia chiede stabilitĂ - Una mobilitazione che mira a far sentire la voce di chi, tra i precari del PNRR, lavora con impegno per la giustizia ma sogna un futuro stabile.

#giustizia #precaria - Il prossimo 30 giugno, le lavoratrici e i lavoratori precari della giustizia che lavorano nelle sedi giudiziarie di Taranto, scenderanno in piazza insieme alla Funzione Pubblica CGIL Taranto. Tra un anno rischiano di essere fuori e la macchin Vai su Facebook

I precari della Giustizia in piazza: Chiediamo la stabilizzazione; I precari della giustizia scendono in piazza a Catanzaro: «Viviamo con contratti ad orologeria, chiediamo dignità » ·; Precari della giustizia in presidio ad Avellino: Il nostro lavoro non può finire nel 2026.

I precari della Giustizia in piazza: "Chiediamo la stabilizzazione" - PERUGIA Hanno manifestato nel centro di Perugia i lavoratori precari del settore giustizia che ancora non sanno se verranno stabilizzati. Secondo msn.com

Le mobilitazioni dei precari della giustizia per la stabilizzazione - Si concludono oggi i due giorni di mobilitazioni per la stabilizzazione dei precari della giustizia assunti con i fondi del PNRR. Segnala 24live.it