le mans series si riaccendono i motori

I motori si riaccendono in Autodromo. Da venerdì a domenica, l’ Enzo e Dino Ferrari torna a ospitare l’adrenalina dell’endurance con la 4 Ore di Imola, terzo appuntamento stagionale dell’ European Le Mans Series (Elms). È la settima volta dal 2013 che il prestigioso campionato approda sul circuito del Santerno, confermando il legame sempre più stretto tra Imola e le grandi competizioni internazionali. In pista saranno 130 i piloti impegnati nelle tre categorie in gara — LMP2, LMP3 e LMGT3 — con una nutrita presenza di dieci italiani pronti a sfidare il cronometro e gli avversari per conquistare il podio davanti al pubblico di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it