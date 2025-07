Quagliarella | Parole di Lautaro Martinez? C’è tanto nervosismo nell’aria

Dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per club, le parole di Lautaro Martinez hanno suscitato scalpore e tensione. Fabio Quagliarella, icona del calcio italiano, analizza con lucidità e passione questa situazione delicata, offrendo un’interpretazione che invita alla riflessione. Le sue parole, cariche di esperienza e saggezza, ci guidano a comprendere meglio il momento di crisi e le emozioni che attraversano i protagonisti. Ecco cosa ha detto...

Archiviata la clamorosa uscita al Mondiale per club, negli studi di Sky, l’ex attaccante azzurro Fabio Quagliarella, ha parlato così delle parole di Lautaro Martinez. NERVOSI – Fabio Quagliarella, ex attaccante di Napoli, Sampdoria e Juventus, nel corso del suo intervento a Sky Sport, ha parlato anche delle parole di Lautaro Martinez che hanno scosso l’ Inter dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club contro la Fluminense. Queste le parole dell’ex bomber: «Un po’ mi ha sorpreso, lo ammetto. Dopo un’annata così, ci sta un po’ di nervosismo soprattutto nell’ultimo mese. Lautaro Martinez aveva parlato in generale, poi invece Marotta con le sue parole ha messo il carico». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Quagliarella: «Parole di Lautaro Martinez? C’è tanto nervosismo nell’aria»

