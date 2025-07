Convenzione con Acer | Per gestire meglio morosità e alloggi sfitti

Il Comune di Terre del Reno rafforza il suo impegno per il benessere dei cittadini con una nuova convenzione con Acer Ferrara, approvata all’unanimità dal Consiglio. Questa collaborazione mira a migliorare la gestione delle morosità e degli alloggi sfitti, garantendo servizi più efficaci e risposte tempestive alle esigenze della comunità. "Siamo molto soddisfatti – afferma il vice sindaco Filippo Marvelli – perché il nuovo testo è più conforme alle esigenze attuali del nostro Comune e più ..."

Durante l'ultima seduta del consiglio comunale, è stata approvata all'unanimità la nuova Convenzione tra il Comune di Terre del Reno e Acer Ferrara per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp). "Siamo molto soddisfatti – afferma il vice sindaco Filippo Marvelli (foto), con delega ai servizi sociali – di questa approvazione, in quanto il nuovo testo risulta più conforme alle esigenze attuali del nostro Comune e più aderente al mutamento delle condizioni generali". La nuova Convenzione è il risultato di un lavoro condiviso e durato diversi mesi, che ha visto coinvolti i Comuni del territorio e i vertici di Acer, con l'obiettivo di aggiornare e migliorare l'accordo alla luce delle nuove sfide gestionali.

