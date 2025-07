Vimercate città da 75 anni | Cavalcata straordinaria

Vimercate celebra con orgoglio i suoi 75 anni di storia, una cavalcata straordinaria che ha trasformato la città in una vera capitale dell’hi-tech. Dal decreto di Einaudi alle innovazioni di oggi, il percorso è stato emozionante e ricco di successi. Un galà speciale, con ex sindaci e cittadini, rende omaggio a questa crescita incredibile. Quanta strada fatta, e ancora da percorrere...

I 75 anni di città, galà con i vecchi sindaci a Vimercate. Emozione e orgoglio "per la cavalcata nella storia della città diventata capitale dell’hi-tech in pochi decenni". Dall’ospedale, all’Omnicomprensivo, ai trasporti, alle Torri Bianche, all’Energy Park: "Quanta strada fatta dal decreto del presidente Einaudi che concedeva il titolo", ricorda Francesco Cereda, alla guida del Comune dal 2021. È il più giovane primo cittadino che ci sia mai stato. Al suo fianco, Andrea Flumiani, Enrico Villa, Enrico Brambilla, gli altri assenti giustificati, la cerimonia in Sala Cleopatra, gioiello di Palazzo Trotti, in ricordo di quel 28 giugno 1950 in cui arrivò il Decreto dal Quirinale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vimercate, città da 75 anni: "Cavalcata straordinaria"

