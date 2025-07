referendum e contesto politico una riflessione di sciascia

svelando le contraddizioni del potere e le illusioni della rivoluzione. La riflessione di Sciascia sul rapporto tra verità e interpretazione si intreccia con il contesto politico italiano, attraversato da referendum e tensioni sociali. La sua voce critica invita a riflettere sull’importanza di mettere in discussione le narrazioni ufficiali, affinché la partecipazione democratica sia guidata dalla consapevolezza e dal senso di responsabilità. Solo così si può preservare una democrazia autentica, lontana dalle manipolazioni.

Nel 1980, in un'intervista a Laura Lilli per Repubblica, Leonardo Sciascia si rivendicò autore satirico e tutt'altro che illuminista – era satira anche quella. Disse anche, ricordando il suo vecchio racconto "La morte di Stalin", pubblicato su Passato e presente, 1959, poi ne "Gli zii di Sicilia", Einaudi 1960: "Capisco lo stalinista, non lo stalinismo". Vent'anni prima aveva scritto a Calvino che nel racconto sulla morte di Stalin stava parlando anche di sé. La sua frase sembra definire e assolvere la storia del comunismo italiano. Non poteva immaginare che rivalsa si sarebbe procurato mezzo secolo dopo lo stalinismo degli stalinisti.