Il presidio di salute a Cologno Per un vero welfare di comunità

cura e il benessere della comunità locale. Questa innovativa iniziativa mira a rafforzare il senso di vicinanza e fiducia tra cittadini e servizi sanitari, creando un vero modello di welfare di comunità. Con il progetto Microarea, Cologno si impegna a costruire un futuro più sano e solidale, dimostrando che la salute è un diritto di tutti e una responsabilità condivisa.

È partito ieri il progetto sperimentale “Microarea“, grazie alla collaborazione di SASEF (Salute Senza Frontiere), Asst Nord Milano e Comune. L’iniziativa vede la creazione di un presidio di salute di prossimità nel quartiere di viale Lombardia e si propone come punto di riferimento stabile e facilmente accessibile, dove operatori sociosanitari, volontari e rappresentanti delle istituzioni collaboreranno per favorire la prevenzione, la presa in carico dei bisogni e l’integrazione tra servizi sociali e sanitari. La sede è al civico 143, in un locale di proprietà del Comune. Tra gli obiettivi principali del progetto la possibilità di offrire un’assistenza di prossimità gratuita e di qualità, di promuovere la salute e il benessere dei residenti, con particolare attenzione alle fasce fragili della popolazione nonché favorire la partecipazione attiva e la costruzione di reti di solidarietà tra residenti, istituzioni e associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it