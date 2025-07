Aurora Maniscalco la famiglia chiede esame dattiloscopico sulla balaustra | perché e cosa potrebbe emergere

La famiglia di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana vittima di un tragico incidente a Vienna, richiede approfonditi esami dattiloscopici sulla balaustra dell’alloggio. Questo procedimento, tra i più innovativi nelle indagini forensi, potrebbe rivelare preziose tracce o impronte che aiutino a chiarire le dinamiche dell’incidente. La richiesta, già presentata sia alle autorità di Palermo che di Vienna, mira a fare luce su quanto accaduto e a garantire giustizia. Continua a leggere.

In una istanza presentata sia alla Procura di Palermo che di Vienna la famiglia di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni precipitata dal balcone dell'alloggio dove viveva con il fidanzato a Vienna, ha chiesto che vengano fatti una serie di accertamenti per far luce sul caso: ecco quali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

