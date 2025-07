al servizio del prossimo batte sempre forte il grande cuore della croce rossa

forza della Croce Rossa, un punto di riferimento che non si ferma mai di fronte alle sfide. Con il cuore sempre aperto e la competenza al massimo livello, questa organizzazione dimostra ogni giorno che l’aiuto concreto può davvero cambiare vite, ovunque ci sia bisogno. La grande passione e dedizione della Croce Rossa sono il motore invisibile che rende il mondo un posto più sicuro e umano.

A fianco dei cittadini quando il loro aiuto può fare la differenza nella vita di qualcuno coinvolto in un'emergenza in strada che sia un incidente stradale, un infortunio sul lavoro, un malore; affidabilità e prontezza in ogni situazione grazie ad una formazione che prevede un percorso efficiente e professionale; pronti ad intervenire dove c'è bisogno quando accadono emergenze di protezione civile in Italia, ma anche all'estero: è la grande famiglia della Croce Rossa Italiana, comitato di Viareggio e Versilia che ha la sede storica in via Machiavelli. L'associazione ha la sede in un edificio che risale al 1938 e che, aldilà delle vicende storiche, rappresenta architettonicamente e moralmente l'edificio del volontariato, un'altra sede è a Ripa di Seravezza.